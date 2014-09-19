Украина уже собрала 39 млн тонн зерновых

Украинские аграрии к 19 сентября провели уборку урожая на площади 10,6 млн га, намолотив 38,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, к указанной дате аграрии намолотили 2,7 млн тонн кукурузы, обмолотив 646 тыс. га под этой культурой. Гречки к 19 сентября в стране собрано 155 тыс. тонн, проса – 167 тыс. тонн.

Что касается уборки масличных, то по состоянию на сегодняшний день аграрии намолотили 5,8 млн тонн подсолнечника и 1,2 млн тонн сои.

Читайте такжеУкраина уже экспортировала более 7 млн тонн зернаКроме того, валовой сбор картофеля к 19 сентября в стране составил 21 млн тонн, овощей – 5,9 млн тонн, сахарной свеклы – 2,6 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод в 2014 году прогнозирует более высокий урожай зерновых, чем в 2013 году, когда страна собрала рекордные за годы независимости 63 млн тонн зерна.