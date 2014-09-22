У Швайки новый зам по вопросам евроинтеграции - экс-менеджер агрохолдинга «Мрия»

Кабинет министров Украины назначил Владиславу Рутицкую заместителем министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции.

Читайте такжеШвайка уверяет, что голода в Украине не будетСоответствующее решение закреплено распоряжением правительства №855-р от 17 сентября.

Ранее Рутицкая занимала должность заместителя генерального директора агрохолдинга «Мрия».

Читайте такжеУкраина усиливает контроль за импортом продуктов из РоссииВ мае Кабмин принял распоряжение, согласно которому в министерствах дополнительно вводится должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции.