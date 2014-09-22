У Швайки новый зам по вопросам евроинтеграции - экс-менеджер агрохолдинга «Мрия»
09:17, 22 сентября 2014Агро
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Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства.
У Швайки новый заместитель / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины назначил Владиславу Рутицкую заместителем министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции.
Читайте такжеШвайка уверяет, что голода в Украине не будетСоответствующее решение закреплено распоряжением правительства №855-р от 17 сентября.
Ранее Рутицкая занимала должность заместителя генерального директора агрохолдинга «Мрия».
Читайте такжеУкраина усиливает контроль за импортом продуктов из РоссииВ мае Кабмин принял распоряжение, согласно которому в министерствах дополнительно вводится должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции.
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