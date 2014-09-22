Украинские птицеводы уже компенсировали потерю рынка Таможенного союза

Украинские птицеводы в январе-июле текущего года сумели компенсировать потери из-за закрытия для них рынка Таможенного союза благодаря наращиванию поставок в другие страны, сообщили в ассоциации «Украинская аграрная конфедерация».

Читайте такжеКабмин утвердил план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциацииПо данным УАК, объем экспорта мяса птицы из Украины за семь месяцев 2014 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% - до 85,7 тыс. тонн.

В частности, поставки этой продукции в Россию за указанный период сократились до 3,4 тыс. тонн с 23,6 тыс. тонн в январе-июле 2013 года, в Казахстан – до 5,6 тыс. тонн с 17 тыс. тонн. В то же время, отечественные птицеводы нарастили почти до 22 тыс. тонн с 8,6 тыс. тонн экспорт в Ирак, до 10,6 тыс. тонн с 3,3 тыс. тонн - в Узбекистан. Дают о себе знать и торговые преференции со стороны Европейского Союза – за семь месяцев текущего года объем поставок мяса птицы в Нидерланды составил 4,7 тыс. тонн.

Читайте такжеРоссия введет пошлины на товары из Украины после начала имплементации соглашения с ЕС«Прирост по указанным странам (25,2 тыс. тонн) с лихвой перекрыл снижение экспорта по РФ», - резюмировали в УАК.

Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией российских боевиков в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление и на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской молочной продукции, свинины и продуктов из нее, картофеля, ряда другой растениеводческой продукции, а также существенно ограничены поставки мяса птицы, кондитерской продукции, плодоовощной продукции и рыбных консервов, соков, алкоголя и пива.