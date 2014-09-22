Mitsubishi покупает крупнейшего в мире производителя лосося - норвежскую Cermaq ASA

Японская корпорация Mitsubishi Corporation намерена приобрести норвежскую компанию Cermaq ASA, являющуюся одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров лосося и форели искусственного разведения, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеРоссия не выдержала и отменила санкции на некоторые продукты из ЕС и СШАСогласно сообщению пресс-службы Cermaq, в Mitsubishi готовы заплатить по 96 крон (15,1 доллара) за акцию компании, которые еще в пятницу торговались на бирже Осло по цене в 82,5 крон (13 долларов). Общая сумма сделки составит порядка 8,8 млрд крон (1,39 млрд долларов).

Крупнейшим акционером Cermaq является норвежское государство, которому принадлежит контрольный пакет акций - 59,2%.

Читайте такжеУкраинский пищепром не скучает за российским рынком Как заявила в понедельник норвежским СМИ министр рыбного хозяйства и по делам побережья Моника Меланд, правительство королевства готово одобрить сделку и уступить государственную долю в компании иностранному покупателю. Министр выразила уверенность в том, что компания будет оставаться важным игроком на норвежском рынке, обеспечивая налоговые поступления и рабочие места.

В дальнейшем правительство консерваторов и прогрессистов, которое в прошлом году пришло на смену находившейся у власти на протяжении 8 лет социал-демократической коалиции, планирует отказаться от госучастия в ряде других крупных компаний, в том числе и в авиакомпании SAS, которая на протяжении нескольких лет испытывает серьезные финансовые затруднения.

Читайте такжеЯпония перенесла дату объявления очередных санкций против России - СМИКомпания Cermaq была основана в 1995 году, является одним из крупнейших игроков не только на норвежском, но и на мировом рынке лососевых. В 2013 году на предприятиях Cermaq в Норвегии, Канаде и Чили было произведено 142 тыс. тонн рыбы. Компания занимается разведением атлантического лосося (семги), кижуча и форели.

В прошлом году Япония стала для норвежской компании вторым по значению рынком после США - суммарно японские покупатели импортировали продукции Cermaq на 116 млн долларов.