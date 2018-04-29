Рекордный урожай под "Градами"

Как бы ни старался Кремль уничтожить Украину, ведя боевые действия в Донбассе, аннексируя Крым, лишая страну газа, заморить голодом украинцев ему не удастся. В этом году наша страна планирует собрать один из наибольших урожаев зерновых за всю историю независимости. По последним прогнозам, валовой сбор зерна достигнет 60 млн тонн, что очень близко к прошлогоднему, рекордному показателю 63 млн тонн. Оккупация Крыма на порядок цифр повлиять не смогла. Если в 2013 году полуостров собрал около 800 тыс. тонн зерновых, то в этом сезоне не дотянет до такого объема. Дают о себе знать нехватка воды для полива, административная неопределенность региона и неоднозначные перспективы сбыта продукции.

Не оправдались и опасения экспертов, пророчивших ухудшение зерновых результатов в начале посевной кампании. Несмотря на стремительное падение гривни, подорожание материально-технических ресурсов и нестабильную политическую ситуацию в стране, отечественные аграрии уже собрали около 24 млн тонн пшеницы (на 7,6% больше, чем в прошлом году) и почти 9 млн тонн ячменя (17,1%). Урожай кукурузы тоже обещает быть неплохим, но не рекордным. По различным оценкам, он может составить 25-27 млн тонн, тогда как в прошлом году страна, по официальным данным, собрала 31 млн тонн этой культуры.

По словам генерального директора ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимира Лапы, прогнозируемое сокращение вала кукурузы связано с засушливой погодой в августе, негативно сказавшейся на урожайности «царицы полей».

Учитывая то, что внутреннее потребление зерновых в Украине не превышает 27 млн тонн, то объем их экспорта в 2014/2015 маркетинговом году (июль 2014 – июнь 2015) может составить 30 млн тонн и более.

В тылу у «красных комиссаров»

Пока же аграрии большинства украинских областей подсчитывают, сколько смогут выручить с продажи зерна, сельхозпроизводители Донбасса считают потери. Потери урожая, потери техники, потери жизней. Наиболее сложная ситуация сложилась в районах Донецкой и Луганской областей, подконтрольных террористам.

По словам главы ассоциации фермеров и частных землевладельцев (АФЗУ) Луганской области Сергея Ковалева, там пророссийские боевики установили режим похлеще военного коммунизма. Вывозить зерно из «ЛНР» запрещают, фермеров, которые помогают украинской армии, вносят в расстрельные списки. И, как советские «тройки» НКВД, приводят приговор в исполнение без суда и следствия.

«Одного из фермеров Лутугинского района после того, как в него опять вошли боевики, записали в такой «убийственный» список из-за того, что он помогал армии. Он, когда это узнал, собрал семью и уехал под Киев. А через несколько дней террористы забрали всю его технику, погрузили в фуры и отвезли продавать в Россию», - рассказал Ковалев УНИАН.

Кроме того, деятели «ЛНР» требуют от предпринимателей, в том числе и сельхозпроизводителей, перерегистрировать свои предприятия в новосозданных ведомствах «республики», рассказывает Лапа. Разрабатывают и вводят «ведущие экономисты» тамошних бандформирований и изменения в Налоговый кодекс.

«Производители рассказывают, что в Луганской области террористы придумывают какие-то новые налоги. А платить заставляют наличкой», - отметил гендиректор «УКАБ».

Собирать урожай в таких условиях, мягко говоря, сложно. По словам Ковалева, в некоторых хозяйствах, которым не повезло оказаться на территории, подконтрольной террористам, не убран ни один гектар.

«Хозяйство «Должанское» в Свердловском районе ни одного гектара не убрало. А у них около 2,3 тыс. га. На их полях и мины, и бронетехника стоит», - описывает нынешние мрачные картины из жизни аграрного бизнеса Луганской области Ковалев.

Тем не менее, шатко, валко, но урожай в Донбассе собирают. По словам и. о. директора департамента агропромышленного развития Донецкой облгосадминистрации Александра Дзигима, местные аграрии в этом году намолотили около 2,2 млн тонн ранних зерновых, хотя могли собрать на 300-400 тыс. тонн больше.

«Мы не убрали где-то около 15 тыс. га, то есть, недополучили порядка 300-400 тыс. тонн к общему урожаю ранних зерновых», - сказал он.

Луганская область, по данным Госстата, к 1 сентября собрала 978,4 тыс. тонн зерна, что на 8,3% больше против аналогичной даты прошлого года. Продвигается в области и уборка поздних культур. По информации главы АФЗУ в Луганской области Ковалева, уже убрано 65% подсолнечника и 55% кукурузы.

Зерно за бесценок

Но сложности у аграриев Донбасса возникают не только на этапе уборки, а и на этапе сбыта урожая. Во-первых, забирать зерно с элеваторов, находящихся в непосредственной близости к зоне боевых действий, ни перевозчики, ни трейдеры не хотят. А если хотят, то закладывают риски в стоимость. Холдинги, которые сами продают свое зерно и имеют приличный автопарк, с трудом грузят товар на корабли в Мариупольском морском торговом порту.

«Помимо уборки есть трудности с продажей продукции. Международные суда отказываются заходить в порт Мариуполя и загружаться там, но даже в этой ситуации порт не справляется с нагрузкой, там образовался серьезный «затор», - сетует генеральный директор крупного донецкого агрохолдинга HarvEast Саймон Чернявский.

Во-вторых, цены на зерно в Донецкой и Луганской областях крайне низкие и не всегда покрывают хотя бы себестоимость выращенной продукции. По словам Ковалева, пшеницу 3-го класса в Луганской области покупают по 1750 грн/т, тогда как такая же пшеница в Запорожской области стоит 2100 грн/т. За продовольственную пшеницу 2-го класса дают не более 2050 грн/т, в Запорожье – 2400 грн/т. На захваченных боевиками территориях ситуация еще хуже. Стараниями «лнровцев» пшеница 3-го класса там подешевела до 1500 тыс. грн/т.

«Вывозить ее боевики не дают, а покупают пшеницу только местные мини-мельницы для производства муки. Запечатанный рынок диктует минимальную цену», - констатирует Ковалев.

К слову, цены на зерно в начале нынешнего маркетингового сезона не радуют и аграриев других областей Украины. За последние полторы недели цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже и парижской MATIF дважды обновили четырехлетний минимум. В целом, за последний год эта культура подешевела на международном рынке на 26%, кукуруза просела в цене на 27%, соя – на 28%. Учитывая то, что зерно в Украине покупают с оглядкой на мировые цены, озолотиться отечественным растениеводам в этом году точно не удастся.

Кроме того, в очередной раз даст о себе знать далекая от совершенства украинская зерновая логистика. Из-за того, что в этом сезоне Украина осталась без крымских портов, в месяцы пиковых отгрузок – октябрь, ноябрь, декабрь – перевалочные мощности портов Одессы и Николаева будут перегружены, считает Лапа. В прошлом году, вместе с портами Крыма, Украина в месяц максимум могла отправить за рубеж 5 млн тонн. В этом году экспортные потоки будут примерно такими же, но вот только как их переварит логистическая система, пока не ясно.

Сев под пулями

К проблемам уборки, транспортировки и продажи урожая с приходом осени, традиционно, добавляется и сев. По оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, осенняя посевная кампания этого года, в ходе которой планируется засеять 7,5 млн га, обойдется сельхозпроизводителям в нешуточные 56 млрд грн, что на 12-15% больше, чем в 2013 году. Сеять озимые отечественные аграрии активно начали уже в первых числах сентября и по состоянию на 19 сентября засеяли ими уже 22% запланированных площадей. Там, где есть возможность, проводятся посевные работы и в Донбассе.

«В Донецкой и Луганской областях активно проводятся посевные работы. Уже засеяно 25-35% от прогноза, хотя прогноз, судя по всему, понизили», - рассказывает Лапа.

По его данным, озимые под урожай 2015 года в Донецкой области аграрии намерены высеять на площади 450 тыс. га, в Лугаснкой - 330 тыс. га. Сколько удастся посеять в «ЛНР» и «ДНР» - вопрос.

«Лнровцы» недавно собирали аграриев, давали жесткие наряды по севу, но люди ничего этого делать не будут», - говорит Ковалев.

По его словам, в свободных от этой нечисти регионах сев идет нормально и мог бы даже ускориться, если бы были осадки – бросать семена в сухую землю смысла нет. На вопрос, не боятся ли люди в прифронтовой зоне сеять, не зная, что будет дальше с их производством, Ковалев отвечает философски: «Обеспокоенность у всех на устах, но сердце селянина устроено так, что если есть земля, есть пшеница, то нужно сеять».

Яна Брензей (УНИАН)