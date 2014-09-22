Украина заметно увеличила экспорт аграрной продукции в Евросоюз

Украинские аграрии в январе-июле текущего года поставили на рынок Европейского Союза сельскохозяйственной продукции почти на 3 млрд долл., что на 14% больше, чем за аналогичный период 2013 года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, доля ЕС в общей структуре внешнеторгового оборота украинской аграрной продукции за указанный период составила 35,3%.

В целом, по данным министерства, внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса Украины в январе-июле составил 13,3 млрд долл., что составляет 20,5% всего внешнеторгового оборота страны. Положительное сальдо торговли сельхозпродукцией за семь месяцев составило 5,3 млрд долл. Обеспечить его удалось за счет реализации зерновых культур (36,8% от экспорта продукции АПК), подсолнечного масла (25%) и семян масличных культур (5,8%).

«В связи с политической ситуацией и условиями военной агрессии и экономического спада отношений с Российской Федерацией приоритетными рынками сбыта отечественного продовольствия являются страны ЕС, Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Азии», - резюмировали в Минагропроде.

Читайте такжеЕС проверит качество украинской молочной продукции на следующей неделе

Как сообщал УНИАН, 16 сентября парламенты Украины и ЕС синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации. Создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС предполагает двухстороннее снятие торговых пошлин в рамках определенных квот или без них.

Тем не менее, украинская сторона до 2016 года не будет обнулять пошлины для европейских товаров, тогда как ЕС ввел торговые преференции для Украины уже с конца апреля этого года. Вместе с тем, украинские сельхозпроизводители могут экспортировать в ЕС только несколько видов продукции – зерновые и технические культуры, мясо птицы, мед, соковый концентрат, казеин, рыбу.