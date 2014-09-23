В России в пику Coca-Cola хотят ввести продажу газировки только по паспорту

Общественная палата РФ направила письмо в правительство с просьбой ограничить продажу сладкой газировки в школах и других детских учреждениях. Еще одна инициатива, которую общественники хотят донести до представителей власти, — запретить детям до 14 лет самостоятельно покупать в магазинах сладкую газировку, пишут "Известия".

Читайте такжеCoca-Cola отозвала рекламу сразу с четырех российских телеканалов Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб готовит соответствующие обращения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Министерство промышленности и торговли РФ и комитет Госдумы по охране здоровья.

Но это не единственная инициатива Общественной палаты, которая будет изложена ведомствам. Также предлагается ввести предупреждающие надписи на бутылках сладких газированных напитков о том, что чрезмерное и постоянное их употребление может привести к ожирению, диабету и иным тяжелым для здоровья последствиям.

Читайте такжеРоссия придумала, как отомстить Coca-Cola за отзыв рекламы с телеканалов Общественники надеются, что после недавнего обращения к премьер-министру Дмитрию Медведеву Минздраву будет поручено проработать ограничительные меры по продаже газировки детям.

"Для нас важно донести до них, что эти меры направлены не против конкретных брендов — «Пепси», «Фанты»... Просто есть ряд продуктов и напитков, которые при постоянном употреблении вызывают психологическое привыкание и способствуют развитию разных заболеваний. У них, конечно, своя позиция — что у них все изготовлено по стандартам, потому и вреда нет. Но мы говорим именно о постоянном и чрезмерном употреблении, ведь прекрасно понимаем, что по 100 мл в месяц никто не пьет, — отмечает Гриб.

Читайте такжеCoca-Cola уберет из напитков ингредиент, вызывающий опасения потребителейВ ФАС отметили, что рассмотрят предложения, когда они поступят в ведомство. Получить оперативный ответ от Минпромторга не удалось. Профильный комитет Госдумы отметил важность инициативы и высказал готовность принять участие в разработке «расширенного списка» мер.