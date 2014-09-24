Украина в этом году сможет собрать 60 млн тонн зерновых

Украинские аграрии в 2014 году смогут собрать приблизительно 60 млн тонн зерновых против рекордных 63 млн тонн, которые страна получила в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка.

«Мы сегодня стоим на уровне 60 млн тонн, плюс минус цифра отличается в границах 30-40 тыс. тонн», - сказал Швайка.

Читайте такжеУкраина заметно увеличила экспорт аграрной продукции в ЕвросоюзПо его словам, эта цифра рассчитана с учетом потерь урожая из-за аннексии Россией Крыма и военных действий на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли также прогнозирует урожай зерновых в стране в этом году на уровне около 60 млн тонн. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в сентябре оценило валовой сбор зерна в Украине в 2014 году на уровне 60,3 млн тонн.