Правительство создало комиссию по реорганизации Госземагентства

Соответствующее распоряжение от 23 сентября 2014 года №879-р опубликовано на Правительственном портале.

«Создать комиссию по реорганизации Государственного агентства земельных ресурсов», - говорится в документе.

Председателем комиссии Кабмин утвердил первого заместителя председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Артема Кадомского.

Председателю комиссии поручено утвердить персональный состав комиссии; обеспечить осуществление мероприятий, связанных с реорганизацией Государственного агентства земельных ресурсов; проинформировать в шестимесячный срок Кабинет министров о результатах проведенной работы; обеспечить осуществление Государственным агентством земельных ресурсов полномочий и выполнения функций по реализации государственной политики в сфере земельных отношений и топографо-геодезической и картографической деятельности.

Читайте такжеВ Украине могут полностью запретить продажу сельхозземельКак сообщал УНИАН, раньше Кабмин постановлением №837-р от 10 сентября отстранил Сергея Рудыка от исполнения полномочий председателя Госземагентства. Тогда же правительство возложило временное исполнение полномочий на должности председателя Госземагентства на первого заместителя руководителя ведомства Артема Кадомского.

Постановлением №853-р правительство освободило Кадомского от должности первого заместителя председателя Госземагентства в связи с переходом на другую работу.