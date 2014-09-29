Инвестиции в украинский агросектор могут уменьшиться на 7% - ученые

Объемы капитальных инвестиций в сельское хозяйство в текущем году следует ожидать на уровне 17 млрд грн, что на 7% меньше соответствующего показателя 2013 года.

Об этом говорятся в прогнозе Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

«Инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве замедлилась, но несмотря на сложную ситуацию в стране сохраняет относительную стабильность», - цитирует пресс-служба директора института Юрия Лупенко.

Согласно сообщению, такой вывод ученые сделали по результатам первого полугодия текущего года.

Читайте такжеНацбанк надеется, что аграрии помогут притоку валюты в УкраинуТакже в институте напомнили, что в 2013 году инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве Украины сохранилась на уровне 2012 года, тогда как в целом по экономике объемы капитальных инвестиций в прошлом году сократились на 11%. При этом из 18,6 млрд грн капитальных инвестиций, поступивших в аграрный сектор отечественной экономики в 2013 году, 80% - средства украинских сельхозпредприятий.

Справка УНИАН. Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» основан в 1956 году в Киеве, а в 2004 году указом президента ему присвоен статус национального научного центра. Главной задачей института является разработка экономических основ формирования аграрной политики в Украине, проведение исследования актуальных проблем развития агропромышленного комплекса, организация внедрения в производство достижений аграрной науки, осуществление координации исследований и подготовка кадров.