Госветфитослужба запретила ввоз продуктов из оккупированной части Донбасса

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины приостановила деятельность некоторых своих территориальных органов в Луганской и Донецкой областях, а также поручила действующим органам не допускать ввоза товаров из регионов, неподконтрольных украинской армии. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

«В соответствии с приказом заместителя председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины В. В. Башинского №2829 от 25 сентября 2014 года приостанавливается деятельность отдельных территориальных органов, предприятий и учреждений, относящихся к сфере управления Госветфитослужбы Украины, на территории районов и городов областного подчинения Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о прекращении работы территориальных органов в Амвросиевском, Новоазовском, Старобешевском, Тельмановском, Шахтерском и Ясиноватском районах Донецкой области, а в Луганской области – в Антрацитовском, Лутугинском, Перевальском, Попаснянском и Славяносербском районах.

«Приказом поручено руководителям территориальных органов Госветфитослужбы Украины, которые продолжают выполнять свои обязательства в областях и районах страны, обеспечить государственный ветеринарно-санитарный контроль за перемещением грузов, подконтрольных службе ветеринарной медицины, и не допускать к обращению грузы из территорий, где приостановлена деятельность госветорганов», - говорится в сообщении.

Госветфитослужба сообщила, что сотрудники, чья работа была прекращена из-за закрытия территориального органа, могут обратиться в столичное отделение ведомства для помощи в трудоустройстве.

Кроме того, замглавы Госветфитослужбы обратился с открытым письмом к сотрудникам закрытых отделений, призвав их сообщать о возможных механизмах возвращения учреждений к работе в правовом поле Украины. «При наличии достаточных аргументов в приказ будут вноситься изменения, о чем дополнительно будут уведомлены все регионы», - говорится в открытом письме.

Также Башинский отметил, что все страны - торговые партнеры, к которым из указанных территорий Украина поставляла подконтрольные товары, будут предупреждены о невозможности предоставления принятых гарантий Госветфитослужбой.

«В случае захвата террористами людей, печатей, государственных бланков мы вынуждены предотвратить перемещение подконтрольных грузов, возможно с диверсионной целью, на территорию свободной Украины», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о выходе Крыма из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые РФ. Украина ведет антитеррористическую операцию на востоке страны. В связи с действиями террористов на Донбассе многие государственные учреждения были вынуждены закрыть свои территориальные отделения из-за угрозы жизни сотрудников и невозможности выполнять свои обязанности.