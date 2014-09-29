Украина в этом году соберет на миллион тонн больше картофеля

Производство картофеля в Украине в этом году может увеличиться по сравнению с 2013 годом почти на миллион тонн до 22,8 млн, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«В Украине в 2014 году прогнозируется получить 22,8 млн тонн картофеля (при урожайности 17 т/га с площади 1348 тыс. га). Это на 987 тыс. тонн больше, чем в прошлом году (без учета АР Крым)», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Украина по выращиванию картофеля занимает четвертое место в мире. На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 40 сортов картофеля.

«Сегодня перед нами стоит задача по привлечению инвесторов и расширению экспортного потенциала. Можно будет с уверенностью говорить о том, что Украина - мощной экспортер не только зерна, но и картофеля», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики Игоря Швайку.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, украинские аграрии к 1 сентября 2014 года собрали 16,7 млн тонн картофеля, что на 15,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Что касается прошлого года, урожай картофеля сократился почти на 5% по сравнению с 2012 годом.