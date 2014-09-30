Европейским аграриям, которых задело эмбарго Путина, выделят еще 165 млн евро

Еврокомиссия выделит еще 165 млн евро для поддержки пострадавших от российских санкций аграриев, говорится в официальном заявлении комиссии, сообщает Прайм.

Новая программа поддержки касается неотложных мер на рынке скоропортящихся фруктов и овощей и призвана вывести излишки с рынка.

Впервые в список поддерживаемых отраслей вошли производители апельсинов, мандаринов и клементинов, подчеркивается в релизе Еврокомиссии.

Также субсидии получат производители овощей и фруктов по следующим категориям - яблоки, груши, морковь, огурцы, перец, помидоры, киви, сливы и столовый виноград. Общий объем производства продукции, попавшей под поддержку, составляет более 400 тыс. тонн.

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Европейская комиссия ранее выделила 33 млн евро на поддержку рынка персиков и нектаринов, 125 млн евро для помощи производителям скоропортящихся фруктов и овощей, адресную поддержку агропроизводителям для хранения масла, сухого молока и сыров, а также 30 млн евро для программ продвижения европейской агропродукции.

Ответные меры российского правительства в отношении ввоза агропродукции из стран ЕС, США и Канады вступили в силу 7 августа 2014 года.