Еврокомиссия продлила действие квоты на импорт украинского ячменя

Европейская Комиссия приняла решение продлить действие квоты на беспошлинный импорт ячменя из Украины до 31 декабря 2014 года.

Об этом сообщает "ПроАгро" со ссылкой на свои источники.

Напомним, действие данной квоты должно было истечь 31 октября 2014 года, однако на текущий момент она еще далека от исчерпания. В настоящее время квота, открытая на 250 тыс. т ячменя, использована украинскими экспортерами лишь на 8%.

В отличие от украинской пшеницы и украинской кукурузы, украинский ячмень не пользуется высоким спросом со стороны западноевропейских импортеров, так как Европейский Союз в нынешнем году собрал достаточно щедрый собственный урожай ячменя, причем европейская зерновая вполне конкурентоспособна относительно украинской по своей цене.

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Тем не менее, можно предположить, что продление пошлины все же позволит украинским экспортерам в отведенное время продать еще некоторое количество ячменя.