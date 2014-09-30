Внедрение передовых технологий ускорит развитие села,– эксперт

Развитие сельхозпроизводства непосредственно связано свнедрением современных научных исследований и передовых технологий. Андрей Китаев утверждает, что партия «ЗАСТУП» разработала программу «За роднуюземлю!», которая предусматривает модернизацию производственных технологий АПК.

Эксперт считает, что вложения внаучно-исследовательские работы и внедрение их результатов позволят украинским производителям реализовать те преимущества, которые имеются в Украине. «Приток инвестиций станет стимулом для внедрения инновационных технологий и созданиянеобходимого оборудования для АПК», – говорит Китаев.

Он добавил, что наличие в программе «ЗАСТУПа» пакетареформ, предусматривающих развитие технологий сельского хозяйства, безусловно, будетбольшим плюсом для партии на парламентских выборах в этом году.

«Внедрение инновационных методов ведения аграрногобизнеса, а также подготовка квалифицированных кадров, несомненно, будут играть важную роль в развитии не только аграрного сектора, но и всей украинской экономики в целом», – утверждает Андрей Китаев.

Эксперт отмечает, что ориентированность намодернизацию малых и средних хозяйств является правильным выбором «ЗАСТУПа», так как во внедрении передовых технологий, в первую очередь, нуждается слаборазвитая инфраструктура сельских территорий.

«Обеспечение современным оборудованием небольших фермерских хозяйств позволит им производить качественную продукцию, тем самымвыводя средний и малый бизнес на равные условия конкуренции», – резюмировал Андрей Китаев.