Украина увеличила производство сахара в 6 раз

Украинские аграрии по состоянию на 30 сентября произвели 419,2 тыс. тонн сахара, что в шесть раз больше, чем на аналогичную дату прошлого года, и составляет 25% от прогнозируемого объема производства, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики.

«На сегодняшний день в Украине начал работу 41 сахарный завод, на которых уже произведено 419,2 тыс. тонн сахара, в то время как в прошлом году на эту же дату работало всего 14 заводов и было произведено 69,8 тыс. тонн сахара», - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, все заводы в Украине, которые планируют осуществлять производство сахара, полностью обеспечены энергоносителями и необходимыми материально-техническими ресурсами до завершения маркетингового года (МГ, 1 сентября 2014 года – 1 сентября 2015 года).

По прогнозам министерства, производство сахара в этом МГ составит 1,7 - 1,75 млн тонн. Потребность внутреннего рынка на этот МГ составляет 1,7 млн тонн. С учетом переходящих запасов предложение сахара на рынке в 2014/2015 МГ ожидается на уровне 2,045 млн тонн.

Читайте такжеУкраина подготовила список российских товаров, которые могут попасть под запретКак сообщал УНИАН, в 2013/2014 МГ Украина произвела 1,2 млн тонн свекловичного сахара, что на 45,5% меньше, чем в предыдущем сезоне. В прошлом МГ в стране работали 38 сахарных заводов, которые переработали 9,06 млн тонн свеклы.

В 2014 году Украина засеяла сахарной свеклой более 330 тыс. га, урожай этой культуры ожидается на уровне 15 млн тонн. В этом сезоне переработка сахарной свеклы идет ускоренными темпами из-за того, что производители опасаются проблем с поставками газа на их предприятия.