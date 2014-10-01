Украина может собрать рекордный урожай зерна за годы независимости

Прогнозный показатель урожая 2014 года с учетом всех факторов, включая аннексию Крыма и военные действия на территории Донецкой и Луганской областей, составляет 64,421 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка.

«На сегодня у нас убрана площадь 14,682 тыс. га. Это меньше (по сравнению с площадью в 2013 году - УНИАН), разница приходится на территорию оккупированного Крыма, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей, где сбор урожая невозможен, – сказал министр. - Расчет на текущий год по зерновым и зернобобовым культурам составляет 64,421 млн тонн».

Швайка также отметил, что прогнозный показатель урожая кукурузы составляет порядка 30 млн тонн.

При этом он не назвал прогнозный показатель экспорта зерновых, сославшись на необходимость подсчета нужд украинских мукомольных предприятий, а также формирования государственного резерва.

"Экспортировать будем только после того, как определим наши внутренние потребности", - сказал Швайка.

Ранее Минагропрод прогнозировал, что украинские аграрии в 2014 году смогут собрать приблизительно 60 млн тонн зерновых против рекордных 63 млн тонн, которые страна получила в прошлом году.

При этом Министерство экономического развития и торговли также прогнозирует урожай зерновых в стране в этом году на уровне около 60 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в сентябре оценило валовой сбор зерна в Украине в 2014 году на уровне 60,3 млн тонн.