Россия пытается не допустить ввоза западных товаров через Беларусь

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создает рабочую группу по предотвращению реэкспорта запрещенных товаров через белорусскую территорию в Россию, говорится в сообщении ЕЭК, пишет РИА Новости.

Ранее Россельхознадзор обратился в ЕЭК, правительство и Минсельхозпрод Беларуси с предложением о совместном фитосанитарном контроле внешней границы Таможенного союза для учета поступающей в Беларусь продукции.

"Достигнута договоренность о создании рабочей группы по выработке согласованных подходов в области выявления и предотвращения случаев поставок через белорусскую территорию в Российскую Федерацию товаров, подпадающих под запрет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778", — говорится в сообщении.

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После этого Россельхознадзор неоднократно сообщал о многочисленных попытках ввоза в РФ запрещенной продукции из стран Евросоюза и США. Как отмечает ведомство, с 11 августа по 24 сентября выявлено 88 попыток ввоза такой продукции в Россию с территории Беларуси.