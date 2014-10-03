В России хотят запретить вылов рыбы судам, построенным на рубежом

Рыболовецкие суда, построенные или модернизированные на иностранных верфях и не прошедшие таможенное оформление, могут лишиться с 2019 года права вылова в российских водах, пишет газета "Коммерсантъ".

Такое ограничение предлагает ввести Росрыболовство, надеющееся таким образом обновить рыболовецкий флот. В свою очередь, эксперты убеждены, что от нововведения выиграет Объединенная строительная корпорация, которая может получить дополнительные заказы.

До конца октября Росрыболовство планирует утвердить поправки в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Так, ведомство намерено изменить правила ведения промысла для судов, которые были построены или модернизированы за пределами России и не прошли таможенное оформление. Соответствующий пункт содержится в предварительном проекте документа, копия которого есть в распоряжении "Ъ". По информации Счетной палаты, в России зарегистрировано 121 так называемое незаходное судно (к таковым относятся те, которые не заходят в российские порты, поскольку не прошли таможенное оформление). Из этого числа только четыре судна заново построенные, остальные модернизированные. По расчетам Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), объем вылова "незаходными" судами сейчас достигает 350 тыс. тонн в год.

Чиновники обещают до этого запустить процедуру экономической амнистии, когда рыболовецкие суда, чей возраст не превышает семи лет, смогут пройти оформление без уплаты НДС (18%) и таможенной пошлины (5%). Но для этого понадобится внести изменения в Налоговый кодекс. Предполагается, что после амнистии число "незаходных" судов будет сокращено. Идея ограничить возраст судов, попадающих под амнистию, сократит число претендентов на преференции, убеждены в Союзе рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области. Глава Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев считает, что ограничение применения не имеет нормативно-правовой привязки к основным актам эксплуатации судов — Кодексу торгового мореплавания и Российскому морскому регистру судоходства. Это, продолжает он, затруднит утверждение самого законопроекта. В Росрыболовстве объясняют, что ограничение на вылов "незаходными" судами направлено, с одной стороны, на обновление рыбодобывающего флота, с другой — это должно способствовать привлечению судов в российские порты. При этом, добавляет замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, в ведомстве рассматривается и более лояльная мера в отношении судов, не прошедших таможенное оформление после ремонта или модернизации на иностранных верфях,— увеличение до 100% ставки сбора за пользование водными биоресурсами (сейчас она составляет 15%).

Читайте такжеРоссия пытается не допустить ввоза западных товаров через БеларусьГлава Portnews Надежда Малышева не исключает, что предложенная Росрыболовством мера по запрету добычи судами, не прошедшими таможенное оформление, может быть пролоббирована Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), нуждающейся в дополнительных гражданских заказах. Но сегодня, продолжает госпожа Малышева, мощностей для строительства и модернизации большого количества рыбопромысловых судов в России недостаточно. Вчера получить комментарий ОСК не удалось. "У нас сейчас строят небольшие суда, которые не подходят для океанического промысла",— резюмирует глава ВАРПЭ Александр Фомин. По его словам, затраты на таможенное оформление каждого "незаходного" судна составляют €1-3 млн. Сахалинская область при этом подсчитала, что от нововведений в регионе может сократиться вылов сайры и сельди на 40-50 тыс. тонн.