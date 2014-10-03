НБУ упростил внешнеэкономические операции для сельхозпроизводителей

Национальный банк Украины упростил порядок осуществления внешнеэкономической деятельности производителями сельскохозяйственной продукции, сообщается на сайте регулятора со ссылкой на решение от 3 октября.

Напомним, НБУ с 23 сентября запретил проведение расчетов в иностранной валюте по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины, а также если продукция была ввезена на территорию страны и прошла таможенное оформление по ввозной декларации с датой оформления более 180 дней, что, по мнению экспертов, значительно усложняет проведение внешнеэкономических расчетов для сельхозпроизводителей.

По информации НБУ, помимо сельхозпроизводителей, регулятор упростил порядок валютных расчетов по операциям с участием иностранных экспортно-кредитных агентств и по аккредитивам, а также по

оплате туристических, транспортных и коммуникационных услуг, эксплуатационных расходов для транспортных средств, выполняющих рейсы за пределы Украины, перевода благотворительными организациями благотворительной помощи для оплаты лечения физических лиц и других импортных операций.

Также этим решением Нацбанк уточняет, что ограничения по продаже наличной иностранной валюты и по выдаче наличных средств в иностранной валюте с текущих и депозитных счетов распространяются на операции с банковскими металлами.

Постановление вступает в силу с 4 октября.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 23 сентября запретил проведение расчетов в иностранной валюте по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины, а также если продукция была ввезена на территорию Украины и прошла таможенное оформление на основании ввозной декларации с датой оформления более 180 дней.

Помимо этого, запрещен возврат за рубеж средств иностранных инвесторов, полученных от продажи ценных бумаг украинских эмитентов за пределами фондовых бирж, кроме гособлигаций, а также от продажи корпоративных прав юрлиц, не оформленных акциями, и дивидендов.

Также регулятор запретил проведение валютных операций на основании своих индивидуальных лицензий, кроме размещения валютных ценностей на счетах за пределами Украины юридическими лицами.