НБУ упростил внешнеэкономические операции для сельхозпроизводителей
Нацбанк с 23 сентября запретил проведение расчетов в иностранной валюте по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины
Национальный банк Украины упростил порядок осуществления внешнеэкономической деятельности производителями сельскохозяйственной продукции, сообщается на сайте регулятора со ссылкой на решение от 3 октября.
Напомним, НБУ с 23 сентября запретил проведение расчетов в иностранной валюте по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины, а также если продукция была ввезена на территорию страны и прошла таможенное оформление по ввозной декларации с датой оформления более 180 дней, что, по мнению экспертов, значительно усложняет проведение внешнеэкономических расчетов для сельхозпроизводителей.
По информации НБУ, помимо сельхозпроизводителей, регулятор упростил порядок валютных расчетов по операциям с участием иностранных экспортно-кредитных агентств и по аккредитивам, а также по
оплате туристических, транспортных и коммуникационных услуг, эксплуатационных расходов для транспортных средств, выполняющих рейсы за пределы Украины, перевода благотворительными организациями благотворительной помощи для оплаты лечения физических лиц и других импортных операций.
Также этим решением Нацбанк уточняет, что ограничения по продаже наличной иностранной валюты и по выдаче наличных средств в иностранной валюте с текущих и депозитных счетов распространяются на операции с банковскими металлами.
Постановление вступает в силу с 4 октября.
Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 23 сентября запретил проведение расчетов в иностранной валюте по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины, а также если продукция была ввезена на территорию Украины и прошла таможенное оформление на основании ввозной декларации с датой оформления более 180 дней.
Помимо этого, запрещен возврат за рубеж средств иностранных инвесторов, полученных от продажи ценных бумаг украинских эмитентов за пределами фондовых бирж, кроме гособлигаций, а также от продажи корпоративных прав юрлиц, не оформленных акциями, и дивидендов.
Также регулятор запретил проведение валютных операций на основании своих индивидуальных лицензий, кроме размещения валютных ценностей на счетах за пределами Украины юридическими лицами.