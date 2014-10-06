РФ на замещение импортных продуктов, попавших под эмбарго Путина, нужно $15 млрд

На замещение импортных продуктов, попавших под российские контрсанкции, потребуется более 600 млрд рублей (около 15 млрд долларов - ред).

Такую сумму затребовал Минсельхоз на совещании у Владимира Путина с членами правительства, сообщает Газета.ru со ссылкой на собственные источники.

«Минсельхоз поставил вопрос о выделении на импортозамещение дополнительно нескольких сотен миллиардов рублей на пять лет, до 2020 года», — сказал источник, не уточнив, сколько средств может быть утверждено на импортозамещение.

Ключевым направлением программы должно стать строительство крупных логистических центров. Но даже если отечественные аграрии действительно смогут заместить импортное продовольствие, то произойдет это не раньше чем через пять лет, пишет издание.

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В пятницу вечером президент РФ Владимир Путин провел в Ново-Огареве совещание с членами правительства. Тема совещания — содействие импортозамещению, производство продукции, попавшей под российский запрет в ответ на санкции Запада (так называемые «контрсанкции»), закупки из стран — членов БРИКС.

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Напомним, российское власти с 7 августа запретили ввозить из США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии мясо крупного рогатого скота, свинину, мясо и пищевые субпродукты из птицы, колбасы, рыбопродукты, молоко и молочную продукцию, фрукты и орехи.