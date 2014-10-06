ЕС устроило качество украинских молокопродуктов

Проверка украинских молочных предприятий европейскими специалистами на предмет соответствия продукции предприятий требованиям Европейского Союза, проходившая с 27 сентября по 3 октября, прошла успешно, сообщила Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины.

«Миссия прошла успешно, поэтому следующий этап - работа над принятием окончательного отчета миссии, и включение Украины в список стран, которым разрешен экспорт молока и молочных продуктов в ЕС», - цитирует пресс-служба заместителя главы Госветфитослужбы Виталия Башинского.

Как сообщал УНИАН, проведение такого аудита специалистам из ЕС является первым шагом на пути получения отечественными производителями молочных продуктов права поставлять свою продукцию на европейский рынок.

Читайте такжеУкраина заметно увеличила экспорт аграрной продукции в Евросоюз16 сентября парламенты Украины и ЕС синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации. Создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС предполагает двухстороннее снятие торговых пошлин в рамках определенных квот или без них.

Тем не менее, украинская сторона до 2016 года не будет обнулять пошлины для европейских товаров, тогда как ЕС ввел торговые преференции для Украины уже с конца апреля этого года. Вместе с тем, экспортировать свою продукцию в ЕС имеет возможность ограниченное количество сельскохозяйственных предприятий Украины.