ЕС может разрешить Украине экспорт молокопродуктов со второй половины 2015 года

Украинские молокоперерабатывающие предприятия могут начать экспорт молочной продукции на рынок ЕС во второй половине 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Владислава Рутицкая, комментируя результаты проверки украинских молокоперерабатывающих предприятий европейскими специалистами.

«На протяжении 20 дней мы получим предварительный результат (проверки) молокоперерабатывающих предприятий Украины на предмет их соответствия стандартам (ЕС — УНИАН) и далее у нас есть порядка 8-9 месяцев, пока это будет утверждено в Брюсселе», - сказала Рутицкая.

По ее словам, в следующем году планируется аналогичная миссия европейских ветеринаров на украинские мясоперерабатывающие предприятия, по результатам которой отечественные производители мяса также в перспективе получат право поставлять свою продукцию на рынок ЕС.

Читайте такжеЕС устроило качество украинских молокопродуктов«Мы говорим о создании в следующем году европейской миссии, которая проведет такую же процедуру на мясоперерабатывающих предприятиях», - сказала замминистра.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября — 3 октября украинские молокоперерабатывающие предприятия проверяли ветеринары из Евросоюза.

По словам заместителя главы Госветфитослужбы Виталия Башинского, миссия прошла успешно.