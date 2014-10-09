Максимальную цену этилового спирта снизили на 10 гривень

Государственное предприятие «Укрспирт» снижает максимальную цену на этиловый спирт «Люкс» на 10 грн за декалитр – до 178,04 грн/дал, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, соответствующее распоряжение подписал генеральный директор «Укрспирта» Михаил Лабутин. Новые цены начинают действовать с сегодняшнего дня, 9 октября.

«Основанием для такого решения стал рост объемов производства и запуск семи мест проведения деятельности. Мы провели оптимизацию себестоимости, что позволило найти возможность снизить отпускную цену на продукцию, но сохранить текущий уровень рентабельности производства», - сказано в сообщении предприятия.

Как сообщал УНИАН, в мае «Укрспирт» принял решение повысить цены на свою продукцию на 21 грн/дал в течение трех месяцев.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрспирт» имеет монопольное право на производство этилового спирта в Украине. Премьер-министр Арсений Яценюк поддерживает идею приватизации «Укрспирта» в рамках проведения грядущей приватизации госимущества.

В 2013 году «Укрспирт» увеличил производство спирта на 4,3% по сравнению с 2012 годом – до 18,2 млн дал.