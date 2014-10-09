Максимальную цену этилового спирта снизили на 10 гривень
Основанием для такого решения стал рост объемов производства
Государственное предприятие «Укрспирт» снижает максимальную цену на этиловый спирт «Люкс» на 10 грн за декалитр – до 178,04 грн/дал, сообщила пресс-служба компании.
Согласно сообщению, соответствующее распоряжение подписал генеральный директор «Укрспирта» Михаил Лабутин. Новые цены начинают действовать с сегодняшнего дня, 9 октября.
«Основанием для такого решения стал рост объемов производства и запуск семи мест проведения деятельности. Мы провели оптимизацию себестоимости, что позволило найти возможность снизить отпускную цену на продукцию, но сохранить текущий уровень рентабельности производства», - сказано в сообщении предприятия.
Как сообщал УНИАН, в мае «Укрспирт» принял решение повысить цены на свою продукцию на 21 грн/дал в течение трех месяцев.
Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрспирт» имеет монопольное право на производство этилового спирта в Украине. Премьер-министр Арсений Яценюк поддерживает идею приватизации «Укрспирта» в рамках проведения грядущей приватизации госимущества.
В 2013 году «Укрспирт» увеличил производство спирта на 4,3% по сравнению с 2012 годом – до 18,2 млн дал.