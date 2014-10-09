Продукты перестанут дорожать, если гривня укрепится на 12-13 за доллар – эксперты

Рост цен на продукты питания в Украине в ближайшее время остановится при условии, что валютный курс останется в рамках 12-13 грн за долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг сообщила журналистам руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник.

«Все риски, которые были связаны с девальвацией национальной валюты, уже в цену заложены. Исходя из этого, в ближайшее время не стоит ожидать каких-то стремительных ценовых всплесков», - сказала она.

По словам Колесник, в частности, с конца августа наметилась тенденция стабилизации закупочных цен на свинину и молочные продукты. В связи с поступлением на рынок овощей нового урожая снижется стоимость «борщового» набора.

Генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимир Лапа, также присутствовавший на пресс-конференции, солидарен с Колесник и не видит причин для дальнейшего подорожания продовольствия в Украине.

«На уровень розничных цен эффект девальвации до уровня 12-13 грн за долл. уже имплицирован. Возможны какие-то остаточные эффекты в рамках 3-5%. Если будет более-менее стабильная ситуация на валютном рынке, то через два-три месяца мы ожидаем существенного замедления темпов инфляции», - сказал он.

При этом Лапа отметил, что наиболее чувствительны к курсовым колебаниям в стране те группы товаров, львиную долю которых Украина импортирует. В первую очередь это тропические фрукты, рыба и рыбные продукты, рост цен на которые с начала года был наиболее значительным. Влияет изменение курса валют и на стоимость зерновых и продуктов их переработки на украинском рынке.

«Украина экспортирует половину выращенного зерна. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить привязку цен к валютной динамике. Продукты зерновой группы подорожали в январе-сентябре на 20%», - сказал Лапа.

При этом наименее, по словам эксперта, зависят от волатильности курса в Украине такие товарные группы, как овощи и фрукты местного производства, молоко и молочная продукция.

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Как сообщал УНИАН, учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США более чем на 60%.

Инфляция в Украине в сентябре по сравнению с августом 2014 года ускорилась до 2,9% с 0,8%, зафиксированных в августе по сравнению с июлем. В годовом выражении (против сентября 2013 года) инфляция ускорилась до 17,5% с 14,2%, зафиксированных месяцем ранее.