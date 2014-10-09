Один из крупнейших агрохолдингов заявляет о травле со стороны ГПУ и просит помощи у Порошенко

Об этом говорится в заявлении агрохолдинга "Агрейн", адресованном президенту Украины Петру Порошенко.

Как говорится в заявлении, "преступная группировка" в составе первого заместителя Генерального прокурора Украины Николая Герасимюка, прокурора м. Киева Сергея Юлдашева, управляемых ими следователей и судей, при "молчаливом согласии" Генерального прокурора Украины Виталия Яремы, два месяца подряд уничтожают агрохолдинг «Агрейн».

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Авторы заявления отмечают, что с 11 августа до 9 октября 2014 года на сельскохозяйственных предприятиях проведено более 50 обысков, допрошено более 100 работников, вынесено более 150 определений судов в разных регионах страны. Кроме того, проведено свыше 120 судебных заседаний, во время которых на судей оказывается давление со стороны представителей прокуратуры.

"При обысках на предприятиях агрохолдинга на сотрудников оказывается психологическое давление, трижды приходилось вызывать «скорую» для оказания помощи женщинам, которые потеряли сознание. В обысках участвовал даже подразделение спецназначения «Сокол», только прибывший на ротацию из зоны АТО", - говорится в обращении.

В "Агрейне" отмечают, что в результате этих действий состоянию на 10 октября 2014 года работа агрохолдинга почти парализована. Под угрозой срыва уборки поздних зерновых культур и проведения сева озимых культур на площади 130 тыс. га. Заблокированы выплаты арендной платы за землю 52 тысячам пайщиков в 6 областях Украины. 4 500 работников могут остаться без работы. Остановлены социальные программы на территории 142 сельских и поселковых советов, заблокирован оказания помощи переселенцам из зоны АТО и волонтерским организациям, которые передают помощь на фронт.

Также в полном тексте заявления можно найти фамилии вероятных лиц, причастных к разрушению агрохолдинга.

"От имени 4,5 тысяч наших работников и их семей обращаемся к Вам с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить уничтожения агрохолдинга представителями криминалитета из клана Януковича и коррумпированными ими прокурорами", - подчеркивается в заявлении.