Гройсман поручил начать открытые земельные аукционы уже с 15 октября

Вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственному агентству земельных ресурсов Украины (Госземагентство) уже с 15 октября текущего года обеспечить проведение публичных земельных аукционов.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, при этом перечень участков, которые будут выставляться на земельные торги, должен быть размещен на официальном сайте Госземагентства.

«С 15 октября текущего года Госземагентство должно обеспечить проведение открытых публичных земельных аукционов по предоставлению земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности (кроме находящихся в пользовании) для ведения фермерского хозяйства и личного крестьянского хозяйства. Перечни участков, которые будут выставляться на земельные торги, должны быть размещены на официальном сайте агентства», - говорится в сообщении.

Пресс-служба вице-премьера также сообщает, что Гройсман поручил Госземагентству внедрить и ряд других решений, направленных на децентрализацию в сфере земельных отношений, преодоление коррупции, рост поступлений в местные бюджеты, а также увеличение полномочий органов местного самоуправления в управлении территориями.

В частности, также с 15 октября на рассмотрение местных советов должны направляться любые вопросы относительно распоряжения землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности на этапе предоставления согласия на разработку соответствующей документации по землеустройству.

Кроме того, Госземагентство обязано обеспечить органам местного самоуправления доступ к сведениям Государственного земельного кадастра уже с 1 января 2015 в режиме чтения. Как уточняет пресс-служба вице-премьера, до принятия необходимых законодательных изменений будет реализован соответствующий пилотный проект.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что земельные участки в Украине будут продаваться исключительно через открытые аукционы, а земельный кадастр станет открытым.