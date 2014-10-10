Россия возобновила сертификацию украинской свинины

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) возобновило с 9 октября сертификацию свиноводческой продукции в РФ четырех предприятий Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, речь идет о предприятиях Донецкой (ООО «Салком плюс», ОАО «Тавр-плюс»), Волынской (ООО «ВМП») и Черновицкой (ООО «Свиженька») областей.

В материалах указывается, что ввоз свинины этих предприятий возможен только в тушах и полутушах при наличии оттисков ветеринарных клейм.

В дополнение к ветеринарному свидетельству должно быть оформлено приложение, подтверждающее, что свиньи, из которых произведена поставляемая продукция, выращены на предприятиях, расположенных в областях Украины, где не регистрировались случаи африканской чумы свиней (АЧС) в популяциях домашних и диких животных. Гарантии должны быть заверены печатью и подписью органа госветнадзора.

Читайте такжеРоссия продолжает запрещать украинские продукты – на очереди лук

Как сообщал УНИАН, вместе с агрессией российских боевиков в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление и на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, картофеля, алкоголя, а также существенно ограничены поставки мяса птицы, молочной продукции, плодоовощной продукции и рыбных консервов, соков.

С 5 сентября Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию РФ кондитерской продукции украинского производства.