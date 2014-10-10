Украина запретила ввоз животноводческой продукции из Крыма (уточнено)

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины сообщает, что с 13 октября временно запрещает ввоз животноводческой продукции из аннексированного Крыма в Украину, а также их транзит через территорию страны.

Таким образом, Госветфитослужба уточнила тип продукции, запрещенной к ввозу из полуострова Крым на материковую часть Украины.

«Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины с 13.10.2014 года вводит временный запрет перемещения грузов, подлежащих государственному ветеринарно-санитарному контролю, с территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя в другие области Украины, а также транзит указанных грузов через их территорию», - сказано в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, причиной введения запрета стала невозможность осуществлять ветеринарно-санитарный контроль над эпизоотической ситуацией на полуострове в связи с созданием свободной экономической зоны в Крыму с особым режимом осуществления экономической деятельности на временно оккупированных территориях.

В Госветфитослужбе также отметили, что необходимость введения подобных ограничений также связана с бесконтрольным перемещением через Керченскую переправу продуктов питания, что создает риски для эпизоотического благополучия Украины. Согласно сообщению, причиной введения запрета стала невозможность осуществлять ветеринарно-санитарный контроль над эпизоотической ситуацией на полуострове в связи с созданием свободной экономической зоны в Крыму с особым режимом осуществления экономической деятельности на временно оккупированных территориях.

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Как сообщал УНИАН, закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе, вступил в силу в Украине 27 сентября. Согласно закону, поставка товаров и сопутствующих услуг с/на материковую часть Украины из Крыма приравнивается к осуществлению экспортно-импортных операций и, соответственно, подпадает под регулирование тарифных и нетарифных торговых ограничений.

В феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его.