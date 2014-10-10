Аграрии Донецкой области из-за войны потеряли почти 17 млн гривень

Согласно сообщению, сельхозпроизводителям Донецкой области удалось обмолотить 90% посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми. В то же время неубранными остались 74 тыс. га.

По данным Минагропрода, подсолнечник в области убран с площади 304,3 тыс. га (71% площадей), собрано 520 тыс. тонн. Уборка кукурузы в регионе проведена на 44,5 тыс. га (42%), намолочено 129 тыс. га.

Что касается Луганской области, то, по информации министерства, зерновые там убраны только с 67% площадей, намолочено 1,1 млн тонн. Кукурузы в области собрано 143 тыс. тонн, собрать ее удалось с 37,3 тыс. га (35%). Кроме того, в области собрано 342 тыс. тонн подсолнечника, 0,9 тыс. тонн гречки, 7,5 тыс. тонн проса.

«В целом в районах, находящихся в зоне АТО, несобранная площадь ранних зерновых и зернобобовых культур составляет 20 тыс. га. Кроме того, не будут убраны поздние культуры на площади около 25 тыс. га. Указанные площади размещены на подконтрольных террористам территориях, на части которых сбор урожая проводится российскими компаниями, а собранный урожай вывозится на территорию Российской Федерации», - сообщили в Минагропроде.

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Окончательный анализ потерь сельхозпроизводителей в Донецкой и Луганской областях Минагропрод сможет провести только по завершению АТО.

Как сообщал УНИАН, на востоке Украины продолжаются военные действия. Несмотря на объявление режима прекращения огня, боевики совместно с солдатами российской армии продолжают обстреливать позиции украинских военных.

Минагропрод прогнозирует, что украинские аграрии в 2014 году смогут собрать 64,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с учетом всех факторов, включая аннексию Крыма и военные действия на территории Донецкой и Луганской областей, тогда как в прошлом году Украина собрала рекордных 63 млн тонн зерновых.