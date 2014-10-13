Минсельхоз США снизил прогноз урожая кукурузы в Украине на миллион тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в октябре снизило прогноз урожая кукурузы в Украине по итогам 2014/2015 МГ (МГ, июль 2014 – июнь 2015) на 1 млн тонн (4%) - до 25 млн тонн.

Согласно отчету, опубликованному на сайте USDA, министерство прогнозирует, что урожай кукурузы в стране в этом МГ будет на 19% меньше, чем в прошлом маркетинговом году.

Также Минсельхоз США незначительно уменьшил прогноз по валовому урожаю зерновых. В частности, в министерстве ожидают, что валовый урожай зерновых культур составит 60,29 млн тонн против прогнозированных в сентябре 60,305 млн тонн.

Экспорт фуражных зерновых из Украины в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015) USDA прогнозирует на уровне 28,86 млн тонн, в сентябре прогнозировалось на уровне 28,7 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, Минагропрод Украины в 2014 году прогнозирует более высокий урожай зерновых, чем в 2013 году, когда страна собрала рекордные за годы независимости 63 млн тонн зерна.

Экспорт зерновых из Украины в 2013/2014 МГ составил 32,4 млн тонн, что на 42% больше, чем в предыдущем сезоне.

Вместе с тем, прогнозируется уменьшение урожая кукурузы в стране в 2014 году на 9% - до 25,2 млн тонн.