Беларусь усилила контроль продукции одного из крупнейших производителей мяса птицы в Украине
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ввело режим усиленного лабораторного контроля над мясом птицы производства украинской компании «Комплекс «Агромарс»» (Киевская обл.).
Согласно сообщению департамента ветеринарного и продовольственного надзора белорусского министерства, в продукции «Агромарса» было выявлено превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).
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Как сообщал УНИАН, в марте «Комплекс «Агромарс»» заявил о приостановке экспорта продукции на рынок Таможенного союза в связи с непредсказуемым поведением стран ТС в отношении украинской продукции.
Справка УНИАН. «Комплекс Агромарс» – один из крупнейших производителей мяса птицы в Украине. Главная производственная площадка компании предприятия находится в с. Гавриловка (Вышгородский р-н Киевской обл.). Продукция представлена торговой маркой «Гаврилівські курчата».
Ранее сообщалось, что Россия возобновила сертификацию украинской свинины.