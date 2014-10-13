Беларусь усилила контроль продукции одного из крупнейших производителей мяса птицы в Украине

Согласно сообщению департамента ветеринарного и продовольственного надзора белорусского министерства, в продукции «Агромарса» было выявлено превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

Читайте такжеРФ на замещение импортных продуктов, попавших под эмбарго Путина, нужно $15 млрд

Как сообщал УНИАН, в марте «Комплекс «Агромарс»» заявил о приостановке экспорта продукции на рынок Таможенного союза в связи с непредсказуемым поведением стран ТС в отношении украинской продукции.

Справка УНИАН. «Комплекс Агромарс» – один из крупнейших производителей мяса птицы в Украине. Главная производственная площадка компании предприятия находится в с. Гавриловка (Вышгородский р-н Киевской обл.). Продукция представлена торговой маркой «Гаврилівські курчата».

Ранее сообщалось, что Россия возобновила сертификацию украинской свинины.