Россельхознадзор не пропустил в оккупированный Крым партию мяса из Украины

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Крым.Реалии.

«Груз говядины ввозился на территорию Крыма без каких либо сопроводительных документов, что противоречит нормам действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующим правила ввоза продуктов животного происхождения», – пояснили в Россельхознадзоре.

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Кроме того, ветинспекторами не был допущен к ввозу груз свинины весом около четырех тонн, который следовал из Харьковской области.

Как утверждают в ведомстве, при документальном контроле было выявлено отсутствие сопроводительных ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукта.

Оба груза вернули на территорию материковой Украины.

Ранее сообщалось, что Россия не пустила в аннексированный Крым 10 тонн рыбных консервов из Украины.