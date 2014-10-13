Россельхознадзор не пропустил в оккупированный Крым партию мяса из Украины
На пункте пропуска в Джанкое инспекторы Россельхознадзора запретили ввоз в Крым партии говядины общим весом свыше одной тонны.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Крым.Реалии.
«Груз говядины ввозился на территорию Крыма без каких либо сопроводительных документов, что противоречит нормам действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующим правила ввоза продуктов животного происхождения», – пояснили в Россельхознадзоре.
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Кроме того, ветинспекторами не был допущен к ввозу груз свинины весом около четырех тонн, который следовал из Харьковской области.
Как утверждают в ведомстве, при документальном контроле было выявлено отсутствие сопроводительных ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукта.
Оба груза вернули на территорию материковой Украины.
Ранее сообщалось, что Россия не пустила в аннексированный Крым 10 тонн рыбных консервов из Украины.