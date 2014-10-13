В Украине появилась концепция развития сельских территорий

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины разработало концепцию развития сельских территорий.

Согласно тексту концепции, опубликованной на сайте ведомства, развитие села является неотъемлемой частью стратегии Украины по вступлению в Европейский Союз.

«Сельское и лесное хозяйство имеют решающее значение для землепользования и управления природными ресурсами в сельских территориях ЕС и как платформа для диверсификации экономики в сельской общине. Укрепление политики развития сельских территорий должно стать общим приоритетом Украины на пути вступления в ЕС», - сказано в документе.

Реализовывать концепцию Минагропрод предлагает по таким направлениям: повышение уровня качества жизни сельского населения, охрана и сохранение природных ресурсов в сельской местности, развитие экономики села, усовершенствование системы управления сельскими территориями, а также образование и информационно-консультационное обеспечение.

Концепция развития сельских территорий также предполагает принятие и реализацию соответствующей стратегии.

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Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 января 2014 года в сельской местности проживали почти 14,1 млн человек, что составляло почти треть всего населения страны (45,4 млн человек).