Россия запретила ввоз сырных продуктов из Украины

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) запретила ввоз в Российскую Федерацию сырных продуктов из Украины в связи с нарушением украинскими производителями законодательства в сфере защиты прав потребителей.

«Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию Российской Федерации сырных продуктов производства Украины с 14.10.2014», - сказано в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, в частности, при исследовании сырного продукта производства украинской компании «Дукат» Роспотребнадзор выявил его несоответствие требованиям по содержанию растительных жиров, жира, белка, а также по органолептическим и микробиологическим показателям. Продукция другого производителя, по информации российского ведомства, не соответствовала требованиям, предъявляемым к маркировке.

Кроме того, Роспотребнадзор утверждает, что в образцах из партий груза еще одного украинского производителя были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк.

Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией российских боевиков в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских экспортеров. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской молочной продукции, свинины и продуктов из нее, картофеля, ряда другой растениеводческой продукции, а также существенно ограничены поставки мяса птицы, кондитерской продукции, плодоовощной продукции и рыбных консервов, соков, алкоголя и пива.

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Справка УНИАН. К сырным продуктам относятся продукт углеводно-жировой полутвердый, продукт cычужный с растительным жиром, молочно-растительный пищевой продукт, продукты молокосодержащие сырные полутвёрдые, продукт пищевой полутвердый и другие.