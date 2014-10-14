"Антисанкции" Путина вынудили Россию снять 10-летний запрет на свинину из Китая

Россельхознадзор снял запрет на поставки свинины из Китая в Россию.

Как сообщает федеральная служба, поставки возобновлены впервые с начала 2004 года, сообщает ТАСС.

"11 октября 2014 года впервые с 2004 года 32 контейнера (800 тонн) под контролем находящихся в Китае специалистов Россельхознадзора, которые также осуществляли контроль процесса заготовки указанной продукции, отгружены в Российскую Федерацию", - отмечает ведомство.

12 октября торговый представитель РФ в КНР Алексей Груздев сообщил ТАСС, что Китай готов увеличить число поставщиков свинины в РФ с двух до 10 компаний на фоне действующего в России с 7 августа 2014 года продовольственного эмбарго продукции из ЕС, США, Канады и Австралии. "Как минимум, восемь китайских компаний подали заявки на поставки свинины в нашу страну", - сказал он.

Читайте такжеРоссия возобновила сертификацию украинской свинины

Груздев добавил, что инспекторы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) сейчас проверяют еще несколько предприятий на соответствие требованиям Таможенного союза (ТС), чтобы аккредитовать их для импорта в Россию.

Россия и Китай в августе 2014 года достигли договоренности о возобновлении приостановленных в 2004 году по ветеринарным причинам поставок свинины из КНР в Россию. Китай - крупнейший в мире производитель свинины, по итогам 2013 года ее производство в стране достигло 68 млн тонн - это около 50% мирового производства.

Емкость рынка свинины в РФ в 2013 году составила 3,77 млн тонн, из них 16,4% приходилось на импорт, при этом 12% - на поставки из санкционных стран, то есть они занимали более 70% в импорте, следует из сводных данных Минсельхоза РФ.