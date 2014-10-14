Украина будет просить увеличить квоты на поставку сельхозпродукции в ЕС

Украина планирует обсудить с Европейским Cоюзом возможность увеличения квот на беспошлинную поставку сельcкохозяйственной продукции на европейский рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола сообщил и.о. министра экономического развития и торговли Валерий Пятницкий.

«Мы будем поднимать вопрос о возможном увеличении тарифных квот», - сказал Пятницкий.

По его словам, окончательное решение в этом вопросе может принять только ЕС, так как для украинских товаров действует режим преференций, введенный Евросоюзом в одностороннем порядке.

«Поскольку это автономные преференции, все зависит от доброй воли одной стороны. Если бы вступило в силу Соглашение (об ассоциации Украины с ЕС – УНИАН), то вступает в силу механизм проведения переговоров. Если это автономные преференции, то ЕС просто может пойти на встречу», - сказал и.о. министра.

При этом Пятницкий отметил, что Украина рассчитывает на поддержку европейских партнеров украинских компаний в вопросе увеличения квот.

«Компании-партнеры, если для них важна торговля с Украиной, могут использовать свои лоббистские возможности, и совместными усилиями мы достигнем большего», - сказал он.

По словам Пятницкого, с момента введения Европейским Союзом торговых преференций Украине в апреле украинские производители уже на 100% выбрали квоту по поставке на европейский рынок яблочного сока (10 тыс. тонн) и меда (5 тыс. тонн). На 77% выбрана квота по экспорту мяса птицы, более чем на 70% - по зерновым.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября парламенты Украины и ЕС синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации. Создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС предполагает двухстороннее снятие торговых пошлин в рамках определенных квот или без них. Тем не менее, украинская сторона до 2016 года не будет обнулять пошлины для европейских товаров, тогда как ЕС ввел торговые преференции для Украины уже с конца апреля этого года. Вместе с тем, украинские сельхозпроизводители могут экспортировать в ЕС только несколько видов продукции – зерновые и технические культуры, мясо птицы, мед, соковый концентрат, казеин, рыбу.