Крымское зерно продают на мировом рынке как украинское – России это не нравится

Именно по этой причине объем заложенного в госфонд РФ зерна с полуострова меньше, чем прогнозировалось участниками отрасли.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

"Крымское зерно потекло на украинскую территорию, в том числе на экспорт как украинское", - сказал эксперт.

Он пояснил, что такая тенденция возникла из-за невозможности напрямую экспортировать зерно из Крыма как российское. Согласно данным Злочевского, реэкспорт происходит с разрешения региональных властей.

"Изначально мы говорили, что в интервенционный фонд (из Крыма - прим. ред.) можно забрать около 300-400 тыс. тонн. Сейчас речь идет о 80 тыс. тонн", - резюмировал Злочевский.

Напомним, министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров 9 октября высказал подозрения относительно темпов закупки в интервенционный фонд крымского зерна, в связи с чем дал поручение "разобраться, почему так сильно и активно просились, но так плохо откликаются".

"Ответов пока нет, мои специалисты постараются разобраться, что происходит на зерновом рынке Крымского федерального округа", - заявил тогда глава министерства сельского хозяйства РФ (Минсельхоз).

Согласно заявкам крымских производителей зерна, которые поступали в Минсельхоз, аграрии полуострова намеревались продать в интервенционный фонд более 100 тыс. тонн в 2014-2015 зерновом году (с июня по июль). При этом валовый сбор зерна в регионе в 2014 году ожидается на уровне 1-1,2 млн тонн, о чем ранее сообщал министр сельского хозяйства республики Крым Николай Полюшкин.

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Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его.

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