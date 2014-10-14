Россия подозревает Украину в реэкспорте овощей и фруктов из ЕС – грозит закрыть рынок

Россельхознадзор подозревает Украину в реэкспорте в Россию подпавших под санкции овощей и фруктов из ЕС и может ввести ограничения по этой группе товаров, если опасения подтвердятся.

Об этом сообщил ТАСС руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Сегодня (14 октября) мы направим в Украину письмо с просьбой объяснить значительное увеличение поставок растениеводческой продукции - яблок, груш, томатов и огурцов после ведения нами ответных мер на экономические санкции", - сказал Данкверт. Россельхознадзор намерен в течение недели выяснить ситуацию, после чего примет решение о возможности запрета ввоза овощей и фруктов с Украины.

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Собеседник агентства отметил, что территориальные управления ведомства из наиболее близких к Украине регионов фиксируют резкий рост ввоза растениеводческой продукции в Россию с Украины в августе и сентябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

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Вся ввозимая продукция указывается как украинская или обезличенная, уточнил Данкверт. "Мы подозреваем наших коллег в том, что европейская интеграция у них уже начала активно работать и они занимаются реэкспортом подпавшей под санкции европейской продукции", - заявил он.

Напомним, 6 августа президент России Владимир Путин запретил импорт продуктов из стран, которые ввели санкции против РФ.