Госводагентство: переговоры о поставках воды в оккупированный Крым больше не ведутся

В Государственном агентстве водных ресурсов Украины, в подчинении которого находится Северо-Крымский канал, заявляют, что переговоры о восстановлении подачи воды в аннексированный Крым с представителями местной власти не ведутся, пишет Крым.Реалии.

Об этом сообщил заместитель главы агентства Алексей Чунарев.

«Договоры по подаче воды в Северо-Крымский канал могут быть заключены только после определения в рамках законодательства Украины легитимных органов, которые будут представлять интересы водопользователей, которые ведут хозяйственную деятельность на территории Крыма», – сказал он.

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По его словам, одним из условий заключения договора по поставке воды на полуостров является погашение задолженности за 2013 год перед управлением Северо-Крымского канала, сумма которой составляет 1,7 миллиона гривен.

В начале октября «министр» экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев сообщил, что между «властями» аннексированного Крыма и Украиной активизировались переговоры по возобновлению поставок днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. При этом он подчеркнул, что крымские власти готовятся к худшему сценарию развития событий, а именно, что поставок днепровской воды по Северо-крымскому каналу не будет.

Ранее 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивали через идущий от Днепра Северо-крымский канал. В основном вода шла на нужды сельского хозяйства. После аннексии Крыма подача воды по этому каналу на полуостров была полностью прекращена.