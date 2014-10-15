Африканскую чуму свиней обнаружили в еще одном населенном пункте Черниговщины

В Черниговской области еще в одном населенном пункте зафиксированы случаи заболевания африканской чумой свиней.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в городе Щорс в двух хозяйствах были выявлены случаи заболевания африканской чумой свиней трех животных. Диагноз был подтвержден 13 октября по результатам исследования патологоанатомических материалов, проведенного Киевским государственным научно-исследовательским институтом лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы.

14 октября состоялось заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Щорской райгосадминистрации, на котором был утвержден план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения заболевания. Территория Щорса объявлена неблагополучной по африканской чуме свиней, введены карантинные ограничения. На протяжении минувших суток у населения изъято 14 голов животных, остатки одного животного, забитого ранее, и проведена их утилизация путем сжигания.

Кроме того, в области продолжается ликвидация последствий вспышки африканской чумы свиней в селе Круты Нежинского района, которая произошла 11 октября.

Между тем, в селе Охрамиевичи Корюковского района, где вспышка африканской чумы была летом, план мероприятий по профилактике, недопущению распространения и ликвидации заболевания африканской чумой свиней в частном секторе выполнен в полном объеме.

С 14 октября решением чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Корюковской райгосадминистрации карантин снят.

Как сообщал УНИАН, 11 октября в хозяйстве одного из жителей с. Круты Нежинского района было зафиксировано заболевание двух свиней африканской чумой.

В очаге заболевания, в 3-километровой зоне вокруг с. Круты, установлена карантинная зона. Введено ограничение движения транспортных средств, запрещен вывоз за территорию села продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов, для чего выставлено три ветеринарно-милицейских поста. Работают дезбарьеры. Карантин будет длиться до 45 суток.

Также из-за вспышки заболевания с 13 октября закрыто движение на двух участках дорог общего пользования - Нежин-Бахмач-Дмитровка (с 15 км+400 м по 18 км+700 м) и Круты-Диброва (с 0 по 1 км).

По информации министра аграрной политики и продовольствия Игоря Швайки, сельхозпроизводители Черниговской области, хозяйства которых пострадали из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в регионе, получат 400 тыс. грн компенсации.

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Справка УНИАН. Африканская чума свиней – опасная болезнь свиней, от которой не существует лекарств и вакцин. Вирус не опасен для человека, но именно человек принимает участие в распространении заболевания путем перевозки продуктов питания из неблагополучного региона, а также кормления свиней зараженными продуктами. Наибольший риск заноса в Украину этого вируса, в основном, возможен в результате миграции диких кабанов, которые могут быть носителями этого заболевания.