Россия может ограничить поставки еще и фруктов из Украины

Об этом Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации сообщила на своем официальном сайте.

«При отказе украинской стороны от выполнения таких требований или непредоставлении такой информации относительно каждой партии продукции Россельхознадзор оставляет за собой право ввести дополнительные защитные меры в виде временных ограничений на ввоз растительной продукции как из самой Украины, так и через ее территорию», - говорится в сообщении российского ведомства.

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Согласно сообщению, Россельхознадзор обратился в Госветфитослужбу Украины с соответствующими требованиями, дав срок до 21 октября на их выполнение.

«Россельхознадзор обратился к Госветфитослужбе Украины с просьбой до 21 октября 2014 года предоставить информацию об объемах выращенной в текущем году в Украине продукции и площадях, занятых под отдельные культуры в каждой ее области, а также предоставить иные убедительные гарантии украинского происхождения растительной продукции, поставляемой Украиной в Россию», - сказано в пресс-релизе.

Также Россельхознадзор требует каждую партию растениеводческой продукции из Украины сопровождать сертификатами происхождения и маркировками на упаковке.

Кроме того, в случае реэкспорта продукции из других стран украинская сторона должна предоставить заверенную копию или оригинал фитосанитарного сертификата, по которому такая продукция поступила в Украину.

В ведомстве констатируют резкое увеличение ввоза из Украины растениеводческой продукции и отсутствие необходимой маркировки, что, по мнению российской стороны, свидетельствует о неукраинском происхождении данной продукции. В Россельхознадзоре считают, что это связано с поставками растительных грузов из Европейского Союза, запрещенных в России.

Как сообщал УНИАН, вместе с агрессией российских боевиков в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление и на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, картофеля, алкоголя, а также существенно ограничены поставки мяса птицы, молочной продукции, плодоовощной продукции и рыбных консервов, соков.

В июле Россельхознадзор запретил ввоз в Россию растениеводческой продукции из Украины в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях. Согласно сообщению, запрет был введен в связи с участившимися случаями обнаружения карантинных объектов в продуктах растениеводства, ввозимых в ручной клади из Украины, а также нежеланием Госветфитослужбы проводить переговоры на этот счет.

Ранее сообщалось, что Украинские птицеводы уже компенсировали потерю рынка Таможенного союза.