В Кабмине решают вопрос перевозки зерна из зоны АТО

Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с Министерством инфраструктуры изучает возможности решения проблем зерновой логистики, которые возникли у сельхозпроизводителей в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил журналистам глава Минагропрода Игорь Швайка.

«Рассматриваются два варианта: строительство автомобильного перехода (между железнодорожными ветками – УНИАН) и строительство новых элеваторных мощностей в Сватово… Мы будем вместе с Мининфраструктуры, Донецкой и Южной железными дорогами в частности, обсуждать нормальный путь реализации этого проекта», – сказал Швайка.

По его словам, необходимость реализации таких проектов обусловлена невозможностью вывозить зерно из зоны боевых действий железнодорожным транспортом.

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«В Луганской области перевозка зерновых железнодорожным транспортом сегодня практически невозможна…. Та часть Донецкой железной дороги, которая обслуживала аграриев востока, практически отрезана от железнодорожной системы Украины», – пояснил министр.

По оценкам Швайки, из-за логистических трудностей сельхозпроизводители в зоне АТО теряют 250-300 грн на тонне зерна.

Как сообщал УНИАН, начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

По оценкам Минагропрода, в результате боевых действий в Донецкой области посевы сельхозкультур уничтожены на площади 3,3 тыс. га, а аграрии потеряли из-за этого более 16,6 млн грн. Подсчетов по Луганской области министерство не сообщает, однако по информации министерства, зерновые там убраны только с 67% площадей, кукуруза – с 35%.