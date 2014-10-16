Большинство производителей мясной продукции не соответствуют стандартам ЕС

«На самом деле процент украинских свиноводческих и мясоперерабатывающих предприятий, которые соответствуют требованиям ЕС очень маленький», - сказано в комментарии ассоциации, переданном УНИАН.

В АСУ также сообщили, что миссия европейских ветеринаров на животноводческие предприятия Украины ожидается в конце октября, однако даты визита могут меняться в зависимости от политической ситуации в стране.

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В ассоциации отметили, что в первую очередь ветеринары ЕС проверят мясоперерабатывающие предприятия, которые уже получили сертификат ISO (подтверждает качество системы менеджмента в компании).

«Что касается производителей свинины, то проверяются только те, которые указаны мясоперерабатывающими, как сырьевая база», - уточнили в АСУ.

В ассоциации также пояснили, что предприятия, которые будут проинспектированы европейскими ветеринарами, но не получат их одобрения, смогут исправить все недочеты и после этого повторно пройти проверку.

Как сообщал УНИАН, проведение европейскими специалистами аудита украинских животноводческих предприятий на предмет соответствия их продукции требованиям ЕС является первым шагом на пути получения ими еврономера, позволяющего осуществлять поставки на европейский рынок. 27 сентября - 3 октября такую проверку прошли ряд молокоперерабатывающих предприятий Украины.

16 сентября парламенты Украины и ЕС синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации. Создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС предполагает двухстороннее снятие торговых пошлин в рамках определенных квот или без них. Тем не менее, украинская сторона до 2016 года не будет обнулять пошлины для европейских товаров, тогда как ЕС ввел торговые преференции для Украины уже с конца апреля этого года. Вместе с тем, экспортировать свою продукцию в ЕС имеет возможность ограниченное количество сельскохозяйственных предприятий Украины.