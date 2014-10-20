Украинцы могут гордиться своим подсолнечным маслом

В Европе товары с пометкой «органик», «экологический» ценятся больше и покупаются лучше. Так, начиная с 2008 года, оборот органической продукции в странах ЕС увеличился на 8%. Для Украины это отличная возможность стать крупнейшим поставщиком такой продукции. Об этом говорили на третьем Международном форуме для устойчивого развития GREEN MIND, среди участников которого были представители официальной делегации ЕС и эксперты ООН.

Украинцы также ищут более натуральные продукты

Впрочем, согласно последним опросам, украинцы и сами стараются выбирать натуральные продукты, которые подвергались минимальной обработке. К сожалению, некоторые производители размещают на этикетках пометки, не имея на это соответствующих подтверждающих документов. Чтобы люди не потерялись в терминах и знали, что перед ними безопасный, качественный продукт, в свое время была принята и введена международная экологическая сертификация и маркировка.

Экологическая сертификация – подтверждение качества и безопасности продукта

В Украине программа экологической маркировки была разработана в 2003 году. На этикетке продукции, которая прошла экологическую сертификацию, производитель получает право размещать знак «Зеленый журавлик». «Экологическая сертификация – сложный процесс. Производители, перед тем как начать эту процедуру, проводят многолетнюю работу по модернизации всех этапов производства», – отмечает Светлана Берзина, президент общественной организации «Живая планета». В нашей стране уже есть производители, которые получили экологический сертификат и продукция которых даже превышает по качеству европейские аналоги.

Одним из таких примеров является Олейна, которая желая дать лучшее потребителям, предлагает качественную и безопасную продукцию с международным экологическим сертификатом (Олейна Классическая и Олейна Духмяна Першого Віджиму). Это означает повышенные требования как к исходному сырью – семечке, из которой делается масло, так и к процессу производства, организованному так, чтобы сохранить всю природную пользу семечки в масле. А еще это свидетельствует о том, что перед вами качественный, безопасный продукт, с улучшенными экологическими характеристиками.

«Мало кто знает, что по качеству подсолнечного масла Украина – ведущая страна в мире, – говорит Михаил Малков, национальный координатор проекта ЕС/ФАО. – По химическим анализам украинское масло является фактически эталоном для кодекса Алиментариус (Пищевой Кодекс, свод пищевых международных стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ)».

Так что, увидев продукцию с «Зеленым журавликом», можете быть уверены: она соответствует не только украинским, но и международным экологическим стандартам.