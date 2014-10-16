Россия может сдать Северной Корее в аренду 15 тыс. га земель на Дальнем Востоке

Планируется аренда для организации сельскохозяйственного производства.

КНДР заинтересована в аренде 10-15 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель в Амурской области, вопрос выносился на уровень межправительственной комиссии, рассказал ТАСС заместитель главы Минвостокразвития Максим Шерейкин. "Предполагается аренда для организации сельскохозяйственного производства", - уточнил он. По словам Шерейкина, требование России заключается в наличии бизнес-плана, подтвержденного гарантированным финансированием, и технологий долгосрочного воспроизводства сельскохозяйственной базы. Читайте такжеБанк России на фоне безденежья из-за санкций Запада перенастроился на рынок Азии "Представители КНДР обещают показать такого инвестора", - заключил замглавы Минвостокразвития.

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