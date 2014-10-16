Сельхозпроизводство в Украине выросло на 16%

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-сентябре 2014 года выросли по сравнению с 9 месяцами прошлого года на 16%, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, рост производства в сельхозпредприятиях за отчетный период составил 29,1%, в домохозяйствах – 5,5%.

Объем производства продукции растениеводства в январе-сентябре текущего года в стране вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в аграрных предприятиях этот показатель вырос на 40,2%, в хозяйствах населения – на 8,5%.

Рост производства животноводческой продукции в стране за 9 месяцев составил 2,9% в сравнении с январем-сентябрем 2013 года. При этом в аграрных предприятиях объемы производства этой продукции за указанный период выросли на 6,5%, в домохозяйствах – на 0,2%

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Как сообщал УНИАН, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2013 году выросли по сравнению с 2012 годом на 13,3%. При этом рост производства в сельхозпредприятиях составил 20,8%, а в хозяйствах населения – 5,5%.