Сельхозпродукция в Украине подорожала почти на 16%

В частности, продукция растениеводства за указанный период подорожала на 13,7%. Так, стоимость зерновых культур в январе-сентябре выросла на 18,3%, подсолнечника – на 1,1%, сои – на 19,4%, а рапса – на 33%. При этом объем реализации растениеводческой продукции за 9 месяцев этого года вырос на 28%.

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По данным Госстата, средние цены на животноводческую продукцию в стране за указанный период выросли на 17,5%. Скот и птица (в живом весе) по итогам 9 месяцев подорожали на 20,5%, молоко – на 7,9%, яйца – на 18,3%.

Объем реализации продукции животноводства в январе-сентябре вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%.

Как сообщал УНИАН, средние цены реализации сельхозпродукции в Украине в первом полугодии 2014 года выросли на 5,2%, в том числе на продукцию животноводства – на 10,9%. Растениеводческая продукция в стране в первом полугодии подешевела на 1,7%.

Ранее сообщалось, что сельхозпроизводство в Украине выросло на 16%.