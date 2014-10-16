Яценюк до конца недели посчитает зерно в украинских закромах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Я дал поручение на текущей неделе провести заседание, специальную встречу членов правительства вместе с Аграрным фондом и Государственным резервом, на предмет обеспечения Украины зерном и наличия зерна в хранилищах для того, чтобы у нас была стабильная ценовая ситуация на ближайшие полгода, - сказал Яценюк. - Урожай, который мы собрали, позволяет, с одной стороны, экспортировать и заработать валюту, с другой стороны, обеспечить Украину качественным и стабильным по цене зерном... Я хочу сверить цифры и увидеть реальный баланс, сколько зерна останется в Украине и сколько проэкспортировано. Я прошу завершить подсчеты на этой неделе».

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Он добавил, что сельское хозяйство является единственной отраслью, демонстрирующей положительный рост. «Меня проинформировала Государственная служба статистики Украины: рост производства украинского продовольствия составил 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя урожайность возросла на 14%. Поэтому сельское хозяйство является основным и, к сожалению, единственным локомотивом поддержания экономической стабильности в Украине. Мы ожидаем, что значительный объем валюты зайдет в Украину в том числе путем продажи продукции сельхозназначения», - сказал глава правительства.