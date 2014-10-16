На агрофоруме в Харькове выступили за равные права фермеров и агрохолдингов

Об этом во время международного аграрного форума «АГРОПОРТ-2014», который начался в Харькове, заявил заместитель лидера партии «ЗАСТУП» Геннадий Новиков.

По его словам, сегодня экспортный потенциал Украины создают агрохолдинги. В то же время, у малых и средних фермерских хозяйств нет возможности вывезти продукцию за пределы страны. В ЕС ситуация кардинально противоположна.

«В Европе львиную долю экспорта обеспечивают малые фермерские хозяйства, которым государство предоставило поддержку. Наша принципиальная позиция, и мы будем добиваться ее реализации, — найти золотую середину: в Украине должны быть созданы одинаковые условия доступа к финансовым ресурсам и рынкам сбыта продукции как для агрохолдингов, так и для фермеров. Чтобы мир и хлеб были в каждом доме!», — заявил Новиков.

Читайте такжеТолько децентрализация власти решит проблемы селян - УльянченкоОн также добавил, что поддержка малых и средних производителей является одним из ключевых пунктов предвыборной программы партии.

«На мой взгляд, сельскому хозяйству не нужна революция. Селянам и сельхозпроизводителям необходимы последовательные, системные реформы. И «ЗАСТУП» их разработал. Ведь сегодня пришло время защитить себя, дом и родную землю», - резюмировал Новиков.